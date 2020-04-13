Covid-19 в 10 раз смертельнее свиного гриппа, – глава ВОЗ

По словам главы Организации, вспышки заражения быстро распространяются, а останавливаются гораздо медленнее

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что Covid-19 очень быстро распространяется, а заболевание в 10 раз смертельней, чем свиной грипп.

Об этом сообщает Twitter ВОЗ.

"Мы знаем, что Covid-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно – в 10 раз смертельнее, чем вирус, ответственный за пандемию гриппа 2009 года", – сказал Гебреисус.

По его словам, вспышки заражения быстро распространяются, а останавливаются гораздо медленнее. В некоторых странах количество зарегистрированных случаев заражения удваивается за несколько дней.

Как ранее сообщал Фокус: