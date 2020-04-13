Covid-19 в 10 раз смертельнее свиного гриппа, – глава ВОЗ
2020-04-13 21:59:00
По словам главы Организации, вспышки заражения быстро распространяются, а останавливаются гораздо медленнее
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что Covid-19 очень быстро распространяется, а заболевание в 10 раз смертельней, чем свиной грипп.
Об этом сообщает Twitter ВОЗ.
"Мы знаем, что Covid-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно – в 10 раз смертельнее, чем вирус, ответственный за пандемию гриппа 2009 года", – сказал Гебреисус.
По его словам, вспышки заражения быстро распространяются, а останавливаются гораздо медленнее. В некоторых странах количество зарегистрированных случаев заражения удваивается за несколько дней.
Как ранее сообщал Фокус:
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".
- Австралийские ученые создали дрон, способный отыскать в толпе человека, зараженного коронавирусом.
- Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) работают над созданием доступного аппарата ИВЛ, в котором используются комплектующие на сумму $100.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
Loading...