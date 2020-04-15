В Киеве откроют пункты приема использованных масок и перчаток
В Киеве хотят установить пункты приема использованных масок и перчаток.
Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Константин Яловой.
По его мнению, медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева.
"Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов", – сказал он.
Яловой считает, что просто выбросить маску в урну – это не решение проблемы.
"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева", – написал Яловой.
По его словам, местные жители смогут сдавать использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарных норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 15 апреля на период карантина правительство вернуло госурегулирование цен на медицинские маски и перчатки.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.
- В Украинской православной церкви Московского патриархата пообещали выдать по бесплатной медицинской маске верующим, которые придут под храмы на Пасху.