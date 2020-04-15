В Киеве откроют пункты приема использованных масок и перчаток

В Киеве хотят установить пункты приема использованных масок и перчаток.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Константин Яловой.

По его мнению, медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева.

"Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов", – сказал он.

Яловой считает, что просто выбросить маску в урну – это не решение проблемы.

"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева", – написал Яловой.

По его словам, местные жители смогут сдавать использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарных норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование.

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