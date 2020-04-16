Обмен пленными завершился: боевики отпустили 20 заложников (список)

В ходе сегодняшнего обмена пленными с ОРДЛО Украина вернула 20 своих граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Обмен проходил в два этапа. Сначала возле оккупированной Горловки в так называемой "ДНР" украинская сторона получила девять своих граждан.

Позже обмен проходил в Луганской области, где Украина вернула еще 11 удерживаемых боевиками человек.

Как сообщил Интерфакс, обмен пленными между Киевом и так называемой "ЛНР" прошел по формуле "11 на 4", так как три человека отказались возвращаться на оккупированные территории.

Представитель отдельных районов Луганской области в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, сообщила, что украинская сторона передала четырех человек, а "ЛНР" освободила 11.

"Только что произошел обмен. Мы передали 11 человек. В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы ЛНР, три человека изъявили добровольное желание остаться на территории Украины. Люди отказались от перехода на территорию Луганской народной республики", – рассказала Кобцева журналистам.

Список освобожденных украинцев, содержавшихся на территории ОРДО:

Алакоз Александр (гражданский) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский Карась Владимир (милиционер) Костев Евгений (гражданский) Помеляйко Александр (гражданский) Садовский Александр (гражданский) Сирык Вадим (гражданский Шайдов Виктор (военный)

Список освобожденных украинцев, содержавшихся на территории ОРЛО:

Желдак Виталий (гражданский) Можаев Валентин Мироныч Сергей Полозов Николай (гражданский) Попова Алевтина (гражданская) Русинов Сергей (гражданский) Сливка Иван (гражданский) Сливка Александр (гражданский) Табачный Александр (гражданский) Штиль Александр (гражданский) Яковенко Александр (гражданский)

Это уже третий этап освобождения пленных во время каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго обмена, в декабре 2019 года, вернулись 76 граждан.

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