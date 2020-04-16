Минобразования просит отказаться от последних звонков и выпускных вечеров

Минобразования предлагает в 2020 году не проводить выпускные вечера и последние звонки в школах из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в письме министерства.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", – сказано в документе.

Школам рекомендовано разработать и утвердить графики выдачи свидетельств девятиклассникам с учетом необходимости соблюдения противоэпидемических требований.

Итоговое оценивание учеников МОН порекомендовало провести дистанционным методом, используя интернет или почтовые службы при отсутствии доступа к интернету.

Ученикам 1-8, 10 классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, уместно прислать копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, с последующим вручением оригинала документа в сентябре 2020-2021 учебного года.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.