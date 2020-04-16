Пылевая буря стала причиной крупного ДТП под Киевом: есть жертвы

Из-за пылевой бури произошло ДТП на 55-м километре автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодын.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовых и два легковых.

Авария заблокировала движение в обе стороны, объезд организовали через село Загальцы Бородянского района.

На месте работают спасатели, медики и полицейские.

"Сейчас из-за пыли, который поднялся вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах... Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути – остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", – сказано в сообщении.

Напомним, в четверг, 16 апреля Киев накрыла пылевая буря. Кроме того, в столице с самого утра поднялся сильный ветер до 25 метров в секунду.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь. "По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", – говорится в сообщении.