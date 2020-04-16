В КГГА показали, как на въездах в Киев украинцам измеряют температуру
Сегодня, 16 апреля, на всех въездах в Киев установили КПП, на которых украинцам будут мерить температуру. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Прежде всего под проверку попадут пассажиры и водители автобусов, микроавтобусов и грузовых автомобилей. Легковые авто остановят если в них будет более трех человек, включительно с водителем.
Если температура у гражданина будет выше 37,5 градусов, человека протестируют на коронавирус и отправят на самоизоляцию. Есть выше 38 градусов и с признаками ОРВИ – вызовут скорую помощь для госпитализации.
Фото: facebook/kyivcity.gov.ua
КПП установлены по следующим адресам:
- ул. Богатирская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- вул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вишгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.
- Максим Степанов сообщил, что около 1100 украинских студентов медицинских вузов выявили желание помочь в борьбе с коронавирусом.