Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, – Геращенко

Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", – говорит Геращенко.

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Геращенко отметил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. "Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", – сказал он.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

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