ГСЧС: загрязнение воздуха в Киеве не несет химической и радиологической угрозы

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что наличие продуктов горения в воздухе Киева не несет химической и радиологической угрозы. Об этом говорится на сайте ведомства

"Химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль – 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)", – сообщили в ГСЧС.

Вчера Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз. Причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора". Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Кличко пообещал, что в ближайшие дни поливо-моечной техники на улицах столицы станет больше.

"Сейчас уже выехали спецавто "Киевавтодора" для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", – написал он.

По данным Saveecobot по состоянию на 7.00 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве (AQI) составлял 111, по шкале AQI – нездоровый. 16 апреля в 23.00 уровень AQI достигал – 219.

Согласно данным AirVisual, сейчас в Киеве самый загрязненный воздух в мире.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь. "По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", – говорится в сообщении.