Статистика коронавируса в Украине на 17 апреля: новый антирекорд — за сутки 501 новый случай

Украина
Всего в Украине заразились 4662 человека

По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболело 4 662 человека, из них 125 скончались и 246 — выздоровели.  За сутки зафиксирован 501 случай заражения.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ в Facebook.

Всего в Украине исследовано 47096 проб на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 3051 пациент.  На госпитализации находится 1611 человек, из них  – 73 ребенка.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).  Из них 66 мужчин и 59 женщин.

246 человек уже выздоровели  – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл.  – 296 случаев (17 выздоровели)
  • Волынская обл.  – 122 случая (11 выздоровели)
  • Днепропетровская обл.  – 89 случаев (9 выздоровели)
  • Донецкая обл.  – 12 случаев (6 выздоровели)
  • Житомирская обл.  – 177 случая (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл.  – 150 случаев (12 выздоровели)
  • Запорожская обл.  – 118 случаев (12 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл.  – 427 случаев (27 выздоровели)
  • г. Киев  – 705 случаев (30 выздоровели)
  • Киевская обл.  – 253 случая (16 выздоровели)
  • Кировоградская обл.  – 218 случаев (6 выздоровели)
  • Львовская обл.  – 203 случаев (11 выздоровели)
  • Луганская обл.  – 9 случаев;
  • Николаевская обл.  – 22 случая;
  • Одесская обл.  – 93 случая;
  • Полтавская обл.  – 41 случай (4 выздоровели);
  • Ровенская обл.  – 240 случаев (8 выздоровели);
  • Сумская обл.  – 81 случай (6 выздоровели);
  • Тернопольская обл.  – 353 случая (25 выздоровели);
  • Харьковская обл.  – 56 случаев (2 выздоровели);
  • Херсонская обл.  – 51 случай (5 выздоровели);
  • Хмельницкая обл.  – 38 случаев (3 выздоровели);
  • Черкасская обл.  – 137 случаев (7 выздоровели);
  • Черновицкая обл.  – 759 случаев (25 выздоровел);
  • Черниговская обл.  – 12 случаев (3 выздоровели).

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: