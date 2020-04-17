Степанов: Причина аномального смога в Киеве — сожжение травы и мусора

Жителям Киева и Киевской области рекомендуют не открывать окна и как можно меньше времени находиться на улице из-за сильного смога. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Последние дни все мы чувствуем сильный смог в Киеве и Киевской области. По информации ГСЧС, этот смог в результате сожжения сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что по данным ГСЧС, химический и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает фоновых показателей", - рассказал он.

В то же время Степанов отметил, что дым в воздухе может вызывать головную боль, кашель, затруднение дыхания, раздражение глаз. Поэтому Минздрав рекомендует как можно меньше времени находиться на улице и не открывать окна, проводить чаще влажные уборки, пить в сутки по 2-3 литра воды. В первую очередь, эти советы касаются людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Вчера Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз. В КГГА сообщили, что причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора", а мэр Виталий Кличко лично съездил в Чернобыльскую зону и сообщил, что радиация там в норме.

По данным сервиса Saveecobot , в Киеве после незначительного улучшения рано утром качество воздуха снова ухудшилось и в большинстве районов столицы находится на уровне "опасный" и "очень опасный".

Согласно данным AirVisual, сейчас в Киеве самый загрязненный воздух в мире.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. В частности, за поджог травы штрафы увеличили в 18 раз.