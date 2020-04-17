УПЦ МП обвинила мэра Днепра в шантаже из-за вырытой возле храма траншеи

В УПЦ МП ответили властям Днепра по поводу выкопанной траншеи у храма, в котором на Вербное воскресенье прошла литургия с присутствием прихожан. Сообщение опубликовано на сайте церкви.

Так, церковники назвали пост мэра Днепра Бориса Филатова, в котором тот писал о "комплексе мероприятий от городской власти" для церквей, которые не придерживаются карантина, "угрозами в адрес священнослужителей".

Действия заместителя Филатова – Михаила Лысенко – в УПЦ МП посчитали "злоупотреблением служебными полномочиями" (Лысенко писал, что это он распорядился проверить трубу у церкви на наличие протечек).

Также в церкви утверждают, что Лысенко поглумился над таинством причастия и оскорбил чувства верующих.

"Вместо того, чтобы проводить разъяснительную работу среди людей, должностные лица прибегают к угрозам и шантажу. К сожалению, нами не зафиксировано ни одного случая, где бы они проводили такую работу среди верующих", – говорится в сообщении.

Напоследок в УПЦ МП заявили, что государство официально не закрывало церкви, а поэтому священники не могут запретить верующим посещать храмы.

Если же священникам будут поступать "угрозы" в виде "перекапывания входов в церкви, отключения света и воды и расторжения договоров аренды", в УПЦ МП советуют обращаться в полицию со ст. 161 УК (разжигание религиозной вражды) и ст. 180 УК (незаконное препятствование религиозному обряду).

"В случае реализации таких угроз должностным лицом и в случае нанесения существенного вреда охраняемым законом правам, действия должностного лица можно будет квалифицировать по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением)", – добавили церковники.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Днепре у храма, в котором при большом скоплении людей праздновали Вербное воскресенье, решили раскопать трубу, чтобы убедиться, что она не протекает.