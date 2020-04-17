Если люди пойдут на Пасху в церковь, заразиться коронавирусом могут до 10% украинцев, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху, иначе стране грозит мощная волна коронавируса.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".
"Может быть волна. У нас пока что нет этой волны. У нас даже нет пока первой большой волны. Мы это сдерживаем. Статистика правдива. У нас 4000 заболевших, 150 летальных. Если будет большое скопление, у нас будет страшная статистика – от 2 до 10% украинского населения. 2% это еще более-менее, а если 10% – то будет самая сложная ситуация", – сказал президент.
"В следующем году обязательно все пойдем в церковь", – добавил Зеленский.
По его словам, если заболевших Covid-19 будет больше двух процентов населения, то украинские врачи будут вынуждены решать кому жить.
Зеленский призывает украинцев оставаться на Пасху дома, подчеркивая, что это вопрос выживания.
"Терпения. И хоть раз отреагировать не сердцем, а именно умом", – сказал президент.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
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В МВД ранее озвучили рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.