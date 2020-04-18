Коронавирус в Украине: в Винницкой области каждый третий заболевший — медик
В Украине заразились коронавирусом 978 медицинских работников - 19,1% от общего количества инфицированных (5106). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
17 апреля Степанов сообщал, что в Украине зафиксировано 879 случаев заболевания COVID-19 у медработников. Таким образом, за прошедшие сутки количество больных медиков увеличилась на 99 человек.
Он отметил, что только в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев в 22 учреждениях здравоохранения заболевания среди медицинских работников. Больше всего заболевших в Калиновской районной больнице.
Всего же в Винницкой области заболели 319 медиков.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.
- Максим Степанов сообщил, что около 1100 украинских студентов медицинских вузов выявили желание помочь в борьбе с коронавирусом.