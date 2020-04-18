СМИ пишут о заражении коронавирусом главы УПЦ МП. В церкви говорят, что митрополит здоров

Так, ZN.UA со ссылкой на источники сообщает, что митрополиту Онуфрию несколько дней получил положительный результат теста COVID-19 и сейчас находится в Киевском институет сердца Бориса Тодурова.

"Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский", - пишет издание.

Эту же информацию подтверждает LB.ua со ссылкой на источник, близкий к митрополиту. По его информации, глава УПЦ МП сдал позитивный тест четыре дня назад. Симптомов пока нет.

"Религиозная правда" сначала сообщила, что митрополиты Онуфрий и Антоний тайно госпитализированы с COVID-19 в Институт сердца. Тест они якобы сдавали анонимно и лечатся находятся в больнице под другими именами. При этом Антония якобы вчера спецаильно ездил в Киево-Печерскую лавру для участия в одном из ток-шоу. Позже издание написало, что после публикаций в СМИ оба приехали из больницы в лавру, откуда запишут видеообращение, что они якобы находятся дома.

В то же время в самом УПЦ МП полностью отрицают озвученную в СМИ информацию. Центр информации УПЦ МП в Facebook сообщает, что "митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к пасхальному богослужению".

Отмечается, Онуфрий совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции в субботу.

"Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ. В настоящий момент митрополит Онуфрий готовится к литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

УПЦ МП также опубликовала фото подготовки своего предстоятеля к богослужению.

Также в пресс-службе УПЦ МП сообщили, что митрополит Антоний здоров и готовится к службе в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Там также напомнили, что накануне он принял дистанционное участие в ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

Напомним, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились более 100 человек. Только за последние сутки подтвердили 26 новых случаев. Один из инфицированных - ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр. Также скончались три монаха лавры.

Как ранее сообщал Фокус: