Более 1,5 тысячи пожарных борются с лесными пожарами в Житомирской и Киевской областях

В Житомирской и Киевской областях более полутора тысяч человек продолжают тушить лесные пожары.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На утро 19 апреля очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств.

В Житомирской области очаги тления наблюдаются у сел Рудня и Выступовичи. Их тушат 960 человек и 156 единиц техники.

Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт. .Першотравневе, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец).

В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

В зоне отчуждения основные усилия направлены на локализацию четырех очагов тления у выселенных сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

Угрозы объекта Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.



Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.