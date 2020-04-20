На Ровенщине коронавирус повторно выявили у четырех пациентов перед выпиской

В Ровенской области у нескольких пациентов, которые готовились выписываться из больницы, обнаружили коронавирус.

Об этом в Facebook сообщает глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, вирус, к сожалению, подтвержден повторно", – сообщил он.

Всего же на Ровенщине зафиксировано 319 случаев COVID-19. По состоянию на утро 20 апреля – 5 новых случая: все новые заразившиеся – в возрасте от 34 до 52 лет.

На проверке в Ровенском областном лабцентре находится 60 проб на коронавирус, результаты обещают сообщить вечером.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская рассказывала, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Но и после праздников рассчитывать на спад не стоит, ведь не факт, что украинцы откажутся от совместных посиделок на майские празники. В связи с этим она прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 20 апреля, за сутки был зафиксирован 261 новый случай. Всего в стране COVID-19 подтвердился у 5710 человек.

В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирусом заражено 2 407 341 человек. Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных.