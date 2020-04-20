После праздников в Почаеве – вспышка коронавируса. Завтра город закрывают на карантин

Всего за прошедшие сутки в Тернопольской области подтверждены 24 случая инфицирования коронавирусом, половина из них пришлась на Почаев.

Такие данные приводит Тернопольский областной лабораторный центр.

Так, по состоянию на 20 апреля в Почаеве – 13 новых случаев. По всей остальной области – еще 11. С начала эпидемии в этом регионе коронавирус подтвердили уже у 414 человек.

Сейчас Кременецкий район, в котором и зафиксирована вспышка коронавируса, находится на втором месте по количеству инфицирований в области (42 случая). Выше со 161 случаем только Монастырский район.

На 19 апреля в Почаеве фиксировали 3 новых случая коронавируса, а на 18-е – только один.

Полицейские вчера сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.

Заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook также сообщил, что ввиду роста заболеваемости в регионе, Почаев 21 апреля с 10:00 закрывают на въезд и выезд.

Замглавы МВД Антон Геращенко ранее заявил: всех священнослужителей, которые на Пасху нарушили карантин в храмах, в той или иной форме привлекут к ответственности.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок", – сказал он.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

Всего участие в богослужениях по случаю Пасхи приняли почти 130 000 граждан. Во время них порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые следили за соблюдением карантинных ограничений.