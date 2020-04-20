На Донбассе "работал" вражеский снайпер: один украинский военный погиб, еще двое ранены

Сегодня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов, погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ОС.

"Один украинский защитник получил ранения, несовместные с жизнью", – говорится в сводке. Имени погибшего командование не называет.

В то же время, бывший военный капеллан львовской Академии сухопутных войск, епископ УГКЦ Степан Сус пишет в Facebook, что погибший – лейтенант Андрей Шинкарук.

Андрей закончил Национальную академию сухопустных войск им. Петра Сагайдачного. Ничего более о погибшем бойце пока что не известно.

В штабе также сообщили, что сегодня на фронте "работал" вражеский снайпер и еще двое украинских бойцов ранены. Им предоставили медпомощь и доставили в военный госпиталь.

Боевикам уже дали "жесткий и решительный ответ", говорят также в штабе.

Как ранее сообщал Фокус:

17 апреля из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев 12 военнослужащих ВСУ.