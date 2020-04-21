Украинские врачи пренебрегают средствами защиты от коронавируса, – МОЗ

Украинские врачи нередко пренебрегают средствами индивидуальной защиты и контактируют с больными без них с пациентами, которым не подтвержден диагноз коронавирус.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".

"В тех больницах, в которых я был, обеспеченность средствами индивидуальной защиты удовлетворительная. Я не скажу, что оптимальная, поскольку мы не имеем трехмесячного запаса, но на первые 10-15 дней средств индивидуальной защиты хватает. Не скажу, что такая картина везде, но мы говорим о больницах первой волны, которые должны принимать больных с коронавирусной болезнью", – заявил Ляшко.

По его словам, есть проблемы со средствами защиты в больницах второй волны, но МОЗ сейчас решает эту проблему.

"Отмечается низкая настороженность врачей. Они также не всегда надевают средства защиты и принимают больных пока нет установленного диагноза Covid-19. Я хотел бы большей настороженности. Хочу, чтобы врачи рассматривали каждого пациента с температурой, как потенциального больного коронавирусом", – добавил заместитель министра.

По состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников.

В то же время медработники на местах жалуются, что им частно не хватает средств индивидуальной защиты, а минимальное количество СИЗ, закупленное государством, бизнесменами и волонтерами, не решают проблему защиты персонала и закончатся после 2-3 дней массового поступления больных на COVID-19.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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