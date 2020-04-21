Минимальное пособие по безработице на время карантина увеличили до 1000 грн

На время карантина минимальная помощь по безработице составит 1000 грн, сообщили в Государственной службе занятости.

"Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Это повышение применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после его окончания.

Минимальный размер пособия по безработице повышен для:

тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или кто уволен с последнего места работы по негативным причинам;

молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн.), помощь будет начислена с первого дня регистрации в службе занятости.

Напомним, по оценкам Торгово-промышленной палаты Украины уровень безработицы по оценкам сейчас составляет 13,7–15,4% (2,5–2,8 человее) - с начала карантина работу потеряли около миллиона человек. При этом по данным Государственной службы занятости на 13 апреля, количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин 25 марта поддержал инициативу об увеличении размера жилищных субсидий и об их назначении гражданам, потерявшим работу в период карантина.