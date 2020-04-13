Безработица в Украине: официальное число безработных выросло до 0,39 млн

В среднем, на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тысяч граждан в день, за неделю официальный показатель вырос на 36,2 тыс. до 387,5 тыс. человек

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тысяч лиц, что на 70 тысяч, или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", – говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы занятости агентству "Интерфакс-Украина".

Наибольшее число официальных безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Как сообщается на сайте Госслужбы занятости, процедура подачи документов в центры занятости была облегчена. Ведомство отмечает, что необходимо заполнить только два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия по безработице.

"Заявления можно подать двумя способами: по электронной почте центра занятости, где вам удобно обслуживаться, или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости", – говорится в сообщении.

Тем не менее, как отмечает экс-министр социальной политики Павел Розенко, критикующий действующую власть, на практике безработные, желающие получить соответствующий статус, сталкиваются с рядом трудностей, поскольку им необходимы навыки работы с компьютером, документами и наличие принтера или сканера. По словам экс-чиновника, у госорганов якобы есть возможность найти всю недостающую информацию благодаря обмену данными и предоставлять помощь по упрощенной процедуре.

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