Почаев вместе с лаврой закрыли на карантин. На въездах в город дежурят полицейские и военные

Почаевскую лавру закрыли на карантин. Короткое сообщение по этому поводу размещено на сайте самой лавры.

"Лавра закрыта на карантин с 10:00 часов 21 апреля 2020 года", – сказано на сайте лавры.

Вместе с лаврой на карантин закрыт и весь город Почаев, информирует главное управление Нацполиции в Тернопольской области.

На въездах в Почаев установили четыре "карантинных поста", на которых в круглосуточном режиме дежурят полицейские, спасатели и военные Кременецкого военкомата.

"Все они следят за соблюдением карантинных ограничений: выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг и если нужно – проводят санитарную обработку транспорта", – говорят в полиции.

Заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, сотрудникам соцслужб, спецтранспорту и людям, которые обеспечивают город продовольствием и медикаментами.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.

На следующий день в Тернопольском областном лабцентре отчитались о вспышке коронавируса в Почаеве: в одном только городе – 13 новых случаев. По всей остальной области – 11.