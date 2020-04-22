Министр инфраструктуры спрогнозировал, на когда можно будет планировать отпуск

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что транспорт и туризм начнет восстанавливаться, если вспышка коронавируса пойдет на спад.

Об этом он рассказал в интервью ВВС-Украина.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваемости не растет", – говорит он.

По его словам, самые популярные направления пассажирских авиаперевозок – это Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

Криклий подчеркнул, если Украина пройдет эпидемию лучше, чем другие страны, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

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