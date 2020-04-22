Михеил Саакашвили может стать вице-премьером по реформам, – СМИ

На вечернем, 23 апреля, заседании фракции "Слуга народа" (накануне внеочередного заседания Рады) депутатам может быть представлена кандидатура бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в качестве вице-премьера по реформам.

Об этом сообщило Lb.ua со ссылкой сразу на несколько источников во власти. "Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", – сказал один из них.

Подчеркивается, что инициатива назначения Саакашвили исходит от Банковой. Но представление президента на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся.

Эту же информацию изданию LIGA.net подтвердили во фракции "Слуга народа". Там отметили, что должность в Кабинете министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сообщила, что он "придет на заседание Рады пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".

Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.

В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.

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