Власти Киева закрыли еще один монастырь на карантин
В Киеве на карантин закрыли Свято-Покровский мужской монастырь в Голосеевском районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря", – сказал он.
По словам Кличко, в монастыре сейчас проходит дезинфекция всех помещений и монастырь будет закрыт на карантин.
Монастырь относится к УПЦ МП.
Раньше на карантин были закрыты Киево-Печерская лавра и Свято-Троицкий Ионинский монастырь.
Как ранее сообща Фокус:
- Ранее среди священнослужителей Киево-Печерской Лавры подтвердили более 90 случаев заражения коронавирусом.
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Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заразился коронавирусом, позже, монастырь закрыли на карантин.