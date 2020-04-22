Власти Киева закрыли еще один монастырь на карантин

В Киеве на карантин закрыли Свято-Покровский мужской монастырь в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря", – сказал он.

По словам Кличко, в монастыре сейчас проходит дезинфекция всех помещений и монастырь будет закрыт на карантин.

Монастырь относится к УПЦ МП.

Раньше на карантин были закрыты Киево-Печерская лавра и Свято-Троицкий Ионинский монастырь.

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