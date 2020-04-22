Карантин продлили до 11 мая. Смягчения ограничений пока нет

Кабинет министров проголосовал за постановление о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Представляя проект постановления министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в проекте постановления о продлении карантина также есть пункт о разрешении поездок в общественном транспорте лицам, которые изъявили желание быть донорами крови, и о привлечении к работе некоторых отдельных категорий работников без прохождения обязательного медосмотра.

Также Кабмин разрешил использовать приложение "Дия" для контроля самоизоляции.

"Предлагается утвердить порядок проведения мер по самоизоляции - расширить возможности по самоизоляции, доработано приложение "Дия", чтобы был контроль за этими лицами", - сообщил министр здравоохранения.

Отметим, ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что уже на этой неделе Кабмин может смягчить карантин в Украине, в частности разрешить посещение парков и скверов. Однако на заседании Кабмина он сказал, что эти ограничения могут смягчить не ранее 11 мая.

Он отметил, что именно 11 мая карантин в Украине могут начать смягчать, но для этого необходимо несколько условий. Первое - чтобы в течении 10 дней прирост заболевших не превышал 5%. Также необходимо, что больницы, которые принимают больных с коронавирусом были заполнены не более чем на 50%, сейчас этот показатель составляет 10%.

Еще одно важное условие - увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус в день. По словам премьера, за две недели этот показатель увеличился с 700 тестов в день до 4700.

Кроме того необходимо улучшить обеспечение больниц и медиков защитными средствами.

При соблюдении этих условий 11 мая Украина может начать выход из карантина. На первом этапе планируется открыть парки, часть магазинов, которые продают непродовольственные товары и возможно некоторые другие предприятия.