Завершено расследование по делу о $5 млн взятки для главы ФГИ, – НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) завершили расследование в отношении трех лиц, задержанных при предоставлении части взятки председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ
21 апреля сторона защиты получила доступ к материалам следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Как установило следствие, подозреваемые предложили председателю ФГИУ государственного имущества Украины 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора "Одесского припортового завода" (99,5% акций которого принадлежат государству) конкретного человека. Это могло помочь наладить сотрудничество между заводом и рядом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.
Подозреваемые планировали передавать деньги частями в течение года. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долларов их задержали детективы НАБУ.
Расследование НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.
В рамках этого расследования установлены и другие факты неправомерных действий со стороны подозреваемых, в том числе связанных с предложением взяток.
Как ранее сообщал Фокус:
- Директор ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью Фокусу рассказал, что на ОПЗ заменили наблюдательный совет, поскольку ранее "часто госструктуры находились под внешним влиянием".
- Фонд государственного имущества утвердил перечень из 792 объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году. Среди них 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.
- СБУ задержала за взятку в $85 000 полковника налоговой милиции в Полтавской области.