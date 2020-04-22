Завершено расследование по делу о $5 млн взятки для главы ФГИ, – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) завершили расследование в отношении трех лиц, задержанных при предоставлении части взятки председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ

21 апреля сторона защиты получила доступ к материалам следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Как установило следствие, подозреваемые предложили председателю ФГИУ государственного имущества Украины 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора "Одесского припортового завода" (99,5% акций которого принадлежат государству) конкретного человека. Это могло помочь наладить сотрудничество между заводом и рядом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Подозреваемые планировали передавать деньги частями в течение года. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долларов их задержали детективы НАБУ.

Расследование НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.

В рамках этого расследования установлены и другие факты неправомерных действий со стороны подозреваемых, в том числе связанных с предложением взяток.

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