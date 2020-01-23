СБУ задержала за взятку в $85 000 полковника налоговой милиции

Замначальника упарвления ГФС Полтавской области обещал возвращение изъятого имущества и непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды первого заместителя начальника оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что полковник налоговой милиции потребовал и получил от частного предпринимателя $85 000 за возвращение изъятого имущества и непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. В качестве посредника он привлек своего знакомого.

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Правоохранители задержали обоих злоумышленников в центре Полтавы во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

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