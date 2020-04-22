Нацсовет по телевидению возглавила Ольга Герасимьюк
В среду, 22 апреля, на заседании члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали руководящий состав регуляторного органа. Председателем Национального совета избрана журналистка Ольга Герасимьюк.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Также первым заместителем председателя стал продюсер, генеральный директор ООО "Телеодин" (телеканалы М1 и М2) Валентин Коваль, заместителем председателя – экс-глава департамента развития сети вещания ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1" Олег Черныш.
Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета.
Перед тем члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух – Юрия Зиневича и Валентина Коваля – переназначил.
- С 1 марта в Украине в тестовом режиме началось вещание развлекательно-информационного телеканала "Дом" на временно оккупированные территории.