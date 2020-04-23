Статистика коронавируса в мире на 23 апреля: в США почти 50 тысяч погибших

В мире, по состоянию на 23 апреля, коронавирус был подтвержден у 2,638,024 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире от COVID-19 умерли 184,235 человек, а выздоровели 721,734 человека.

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 849,092 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 208,389, Италия – 187,327, Франция – 159,877, Германия – 150,648 и Великобритания – 133,495.

Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 47,681, Италия – 25,085, Испания – 21,717, Франция – 21,340, Великобритания – 18,100.

Как ранее сообщал Фокус: