Антирекорд по новым случаям коронавируса связан с церковными праздниками, – Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что новый антирекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса за сутки произошел из-за нарушений карантина на Вербное воскресенье и пасхальные праздники.

Об этом он сообщил на брифинге.

"За прошедшие сутки заболело 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в Украине. Мы считаем, что это стало следствием нарушения карантина во время вербного недели и непосредственно на Пасху", – заявил Степанов.

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.