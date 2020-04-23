В Киеве испытали дрон-дезинфектор

На единственном мусоросжигательном заводе в Украине "Энергия" провели испытание беспилотника для дезинфекции территории. Пилотный проект "Киевтеплоэнерго" запускается совместно с украинской компанией DroneUA.

Об этом сообщается на сайте компании.

Дезинфекция промышленных площадей с использованием специальных дронов широко применялись в Китае во время борьбы с коронавирусом, где таким способом обработали почти 200 млн кв. м в 3 тыс. населенных пунктов. Теперь этот метод будет применяться в Украине.

Украинский дрон сможет поднять в воздух 16 л раствора и за 10-15 мин продезинфицировать территорию площадью до 20 тыс. кв. м.

Директор мусоросжигательного завода "Энергия" Сергей Крикун заявил, что беспилотник обеспечит санитарную безопасность для персонала предприятия.

"С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией. На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода. С помощью беспилотников мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадка приема транспорта у бункера", – сказал Сергей Крикун.

Завод "Энергия" утилизирует 25% мусора города Киева. При этом, сжигание мусора вырабатывает тепловую энергию, обеспечивая теплом и горячей водой более 300 жилых домов столицы.

"Киивтеплоенерго" проводит ежедневную дезинфекцию объектов во всех структурных подразделениях компании. С начала карантина на эти цели использовали около 60 тыс. литров дезинфицирующего раствора.

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