Кличко прогнозирует следующую волну заражений коронавирусом через неделю

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости Covid-19 прогнозируется через неделю.

Об этом Кличко заявил на брифинге.

По его словам, большой прирост количества заболевших в последние дни – это результат нарушений карантина в Вербное воскресенье.

"Вспышка болезни за эти дни – это результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни перенесены на 6 июня", – сказал Кличко.

Министр здравоохранения Максим Степанов cегодня на брифинге также заявил, что новый антирекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса за сутки (578) произошел из-за нарушений карантина на Вербное воскресенье и пасхальные праздники.

Напомним, по состоянию на 23 апреля, в Киеве по данным Минздрава зарегистрировано 1059 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.