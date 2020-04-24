Пасхальные богослужения по телевизору посмотрели 9 млн человек, – Ткаченко
На Пасху 19 апреля на национальных каналах прямые эфиры богослужений посмотрели более 9 млн человек.
Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала 1+1.
"Обычно в храмы приходит около 7 млн человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 млн человек", – сказал Ткаченко.
По его словам, украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.
"То есть те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн. Это позволило нам спасти жизни, здоровья людей", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
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В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре Московского патриархата на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию.