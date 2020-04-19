В Святогорской лавре провели богослужение для толпы прихожан без масок

Прихожане игнорировали правила социальной дистанции, многие были без масок и защитных перчаток

В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре Московского патриархата на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию.

Это можно увидеть по трансляции богослужения.

Прихожане игнорировали правила социальной дистанции, многие были без защитных перчаток.

Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.

Всего, по данным полиции, в богослужениях по всей стране приняли участие около 130 тыс. масок. В большинстве случаев обошлось без нарушений. Но в 19 храмах зафиксировали случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты. Полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное дело. Касаются ли они ситуации в Святогорской лавре, в полиции не уточнили.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский перед праздником говорил, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных COVID-19 может составить до 10% населения Украины.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Но и сразу после этого рассчитывать на спад не стоит, уверена она. «Первомайские дни наши люди традиционно используют для отдыха и общения друг с другом», – напоминает она. И нет никакой уверенности в том, что карантин заставит украинцев отказаться от совместных посиделок. В связи с этим эпидемиолог прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.

Кроме того, Фокус рассказывал, что неконтролируемое распространение коронавируса во время религиозных служб прочувствовала на себе и Южная Корея, где масштабная вспышка COVID-19 началась в местной религиозной секте (Церкви Иисуса Синчхонджи) в городе Тэгу. В начале марта 60% всех заболевших в стране были представителями этого религиозного движения. В результате, все филиалы Церкви Иисуса Синчхонджи были закрыты, а ее основатель Ли Ман Хи на коленях просил прощения у нации.

Как ранее сообщал Фокус: