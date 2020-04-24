В Украине заразились коронавирусом 1458 медиков — 19% от общего количества заболевших
В Украине 1458 медицинских работников заразились коронавирусом по состоянию на 24 апреля. Это 19% от общего числа заболевших Covid-19 (7647).
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
За последние сутки коронавирус подтвердили у 98 медиков.
Всего за все время 109 медицинских работников вылечилось.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские врачи нередко пренебрегают средствами индивидуальной защиты и контактируют без них с пациентами, которым не подтвержден диагноз коронавирус. В связи с этим он призвал расценивать всех людей с симтомами ОРВИ, как потенциально зараженных коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
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По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7647 человек.
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Также по данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.