Теперь сразу штраф. Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году, когда парламент проголосовал за видеофиксацию нарушений ПДД.

За принятие проекта закона №2809 за основу проголосовали 318 депутатов, в целом – 302 депутата.

Согласно старым правилам предполагалось, что каждому водителю в начале года будут начислять 150 баллов, а потом снимать их в случае нарушений ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме.

За одно нарушение хотели снимать 50 баллов. Таким образом, до исчерпания их лемита водителю не грозил реальный штраф.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой подход "не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям".

К тому же, штрафные баллы на практике не работали, потому что автоматическую фиксацию до сих пор не ввели. Это планируется сделать с 1 мая только в Киеве и на отдельных дорогах.

Как ранее сообщал Фокус:

Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.