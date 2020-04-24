У президента назвали самый популярный предмет "Всеукраинской школы онлайн"

Самым популярным предметом образовательного проекта "Всеукраинская школа онлайн" стал английский язык.

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Также зрители интересуются математикой и украинским языком.

Понравилась аудитории и физическая активность. Видео первой "руханки", выложенной в YouTube, набрало более 348 тыс. просмотров. А за первые недели видео с хэштегами #руханка и #руханкатоп в социальных сетях посмотрели более 20 млн раз.

Отмечается, что за три недели выхода в телеэфир в рамках проекта было показано 545 уроков. На YouTube-канале Министерства образования и науки Украины занятия набрали 7,1 млн просмотров, в эфире украинских телеканалов уроки посмотрели почти 12,5 млн украинцев.

В Офисе президента подчеркнули, что большую роль в популярности онлайн-школы сыграло участие в уроках звезд шоу-бизнеса, известных спортсменов и телеведущих. Всего "Всеукраинскую школу онлайн" уже посетило около 170 звездных гостей.

У президента также добавили, что главной ценностью проекта стали более 40 украинских учителей, которые согласились преподавать уроки для всей страны.

Отныне во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствуют на съемках, еще 58 специалистов подключились к постпродакшену.

Впоследствии записанный материал может дополняться, расширяться, углубляться и использоваться и в дальнейшем – даже после окончания карантинных мероприятий.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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