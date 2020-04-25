Статистика коронавируса в Украине на 25 апреля: заразились уже 8125 человек

Украина
В течение 23 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях

По состоянию на утро 25 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 8125 человек. 

Об этом сообщает Минздрав.

В течение 23 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях.

На амбулаторном лечении находятся 5498 пациента, из них 433 ребенка. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 104 человек, в том числе один ребенок, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика коронавируса по регионам:

–    Винницкая область - 377 случаев;
–    Волынская область - 212 случаев;
–    Днепропетровская область - 240 случаев;
–    Донецкая область - 27 случаев;
–    Житомирская область - 337 случаев;
–    Закарпатская область - 286 случаев;
–    Запорожская область - 171 случай;
–    Ивано-Франковская область - 700 случаев;
–    Кировоградская область - 306 случаев;
–    г. Киев - 1159 случаев;
–    Киевская область - 519 случаев;
–    Львовская область - 317 случаев;
–    Луганская область - 28 случаев;
–    Николаевская область - 103 случая;
–    Одесская область - 183 случая;
–    Полтавская область - 169 случаев;
–    Ровенская область - 483 случая ;
–    Сумская область - 94 случая;
–    Тернопольская область - 565 случаев;
–    Харьковская область - 125 случаев;
–    Херсонская область - 79 случаев;
–    Хмельницкая область - 66 случаев;
–    Черновицкая область - 1308 случаев;
–    Черкасская область - 249 случаев;
–    Черниговская область - 22 случая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: