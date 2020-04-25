Статистика коронавируса в Украине на 25 апреля: заразились уже 8125 человек

По состоянию на утро 25 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 8125 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

В течение 23 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях.

На амбулаторном лечении находятся 5498 пациента, из них 433 ребенка. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 104 человек, в том числе один ребенок, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика коронавируса по регионам:

– Винницкая область - 377 случаев;

– Волынская область - 212 случаев;

– Днепропетровская область - 240 случаев;

– Донецкая область - 27 случаев;

– Житомирская область - 337 случаев;

– Закарпатская область - 286 случаев;

– Запорожская область - 171 случай;

– Ивано-Франковская область - 700 случаев;

– Кировоградская область - 306 случаев;

– г. Киев - 1159 случаев;

– Киевская область - 519 случаев;

– Львовская область - 317 случаев;

– Луганская область - 28 случаев;

– Николаевская область - 103 случая;

– Одесская область - 183 случая;

– Полтавская область - 169 случаев;

– Ровенская область - 483 случая ;

– Сумская область - 94 случая;

– Тернопольская область - 565 случаев;

– Харьковская область - 125 случаев;

– Херсонская область - 79 случаев;

– Хмельницкая область - 66 случаев;

– Черновицкая область - 1308 случаев;

– Черкасская область - 249 случаев;

– Черниговская область - 22 случая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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