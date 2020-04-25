Статистика коронавируса в Украине на 25 апреля: заразились уже 8125 человек
По состоянию на утро 25 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 8125 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
В течение 23 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях.
На амбулаторном лечении находятся 5498 пациента, из них 433 ребенка. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 104 человек, в том числе один ребенок, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Статистика коронавируса по регионам:
– Винницкая область - 377 случаев;
– Волынская область - 212 случаев;
– Днепропетровская область - 240 случаев;
– Донецкая область - 27 случаев;
– Житомирская область - 337 случаев;
– Закарпатская область - 286 случаев;
– Запорожская область - 171 случай;
– Ивано-Франковская область - 700 случаев;
– Кировоградская область - 306 случаев;
– г. Киев - 1159 случаев;
– Киевская область - 519 случаев;
– Львовская область - 317 случаев;
– Луганская область - 28 случаев;
– Николаевская область - 103 случая;
– Одесская область - 183 случая;
– Полтавская область - 169 случаев;
– Ровенская область - 483 случая ;
– Сумская область - 94 случая;
– Тернопольская область - 565 случаев;
– Харьковская область - 125 случаев;
– Херсонская область - 79 случаев;
– Хмельницкая область - 66 случаев;
– Черновицкая область - 1308 случаев;
– Черкасская область - 249 случаев;
– Черниговская область - 22 случая.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса.
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.