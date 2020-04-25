В Украине отключили от сети еще один энергоблок АЭС
Вслед за энергоблоком №2 Запорожской АЭС в резерв будет выведен энергоблок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома, передает Цензор.нет.
В компании объяснили, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблоки АЭС вынужденно работают на пониженной мощности с 21 февраля.
Резерв мощности АЭС в период 19-20 апреля достигал 2150 МВт. При этом на пониженной мощности работали 8 из 11 работающих энергоблоков, что приводит к ряду негативных последствий. Таким образом, полная остановка двух блоков позволит остальным работать на близком к номинальному уровне мощности.
"Отметим, что ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций), автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и ВИЭ), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу", – сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" объясняли такое решение общим падением потребления электроэнергии из-за праздников и карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.
В итоге вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продается ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт-ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по "зеленому" тарифу. Средневзвешенный "зеленый" тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт-ч.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.
- Тогда представитель президента в Раде Андрей Герус заявил, что "обнуление тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, несправедливо" и Зеленский должен исправить эту ошибку.
- В конечном итоге, 11 июля Рада приняла закон, которым возвращает "зеленый" тариф для наземных домашних солнечных электростанций.
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По состоянию на апрель 2020 года, установленная мощность ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций составляла 5,2 ГВт, это больше, чем объединенная энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять без серьезных сбоев.