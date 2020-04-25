Минздрав рассказал, кто производит украинские ПЦР-тесты

В субботу и воскресенье в регионы Украины будет направлено следующую партию ПЦР-систем производства украинского предприятия "Укргентех" для выявления коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя – это предприятие "Укргентех". Первую поставку они совершили вчера. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера состоялось поставка двух тысяч ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы – это почти 200 000 тестов. Сегодня еще тысяча, То есть 100 000 тестов, завтра предполагается еще 150 000 тестов. Они сразу едут в регионы, и сразу начинается соответствующий процесс тестирования людей, которые в этом нуждаются", – говорит Степанов.

Кроме того, по его словам, министерством финансов в конце марта были выделены средства Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины для "научного исследования и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем".

Он отметил, что научный потенциал Института необходимо привлекать к изготовлению ПЦР-систем, однако подчеркнул, что ученые не являются производителями, и важно наладить синергию между учеными и промышленными предприятиями, которые непосредственно занимаются изготовлением ПЦР-систем.

Вчера Офис президента не сообщил, кто производит в Украине ПЦР-тесты. Раньше о разработке таких тестов сообщали в Институте молекулярной биологии и генетики Украины. Ученые говорили, что готовы производить 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю для выявления COVID-19, и ждут финансирования.

Однако институт так и не получил финансирование.

Это вопрос обсуждался в среду на заседании Кабмина. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда заявил, что переговоры с руководством Института еще ведутся и отметил, что на его базе не получится наладить серийное производство.

Максим Степанов в свою очередь сообщал, что украинская компания "Укргентех" может производить тест-системы, но, по его словам, в Институте пока не дали согласия на передачу всей необходимой информации, хотя переговоры продолжаются.

Владельцами компании являются Дмитрий Синюка и Бижан Шаропов которые в 2017 году на Донбассе были добровольцами батальона "Айдар", передает Радио Свобода.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. тестов в неделю и планирует довести это количество до 80 тыс.