Отец 4-х детей покончил с собой во время обсервации в больнице Тернополя

В Тернополе покончил жизнь самоубийством 39-летний мужчина, который находился на обсервации после возвращении из-за границы. Об этом сообщили в пресс-центре Тернопольского штаба по борьбе с COVID-19, передает ТСН.

14 апреля мужчина вернулся из Польши, где находился в течение двух лет. 20 апреля он попал на обсервацию в городскую больницу №3. При этом, симптомов коронавируса у мужчины не было. Ему измеряли температуру три раза в день, и он не жаловался на самочувствие.

24 апреля, мужчина заперся в палате и медики не смогли открыть дверь на вечернем обходе. О произошедшем они сообщили в полицию.

Когда полицейские прибыли в больницу и вошли в палату, мужчина был уже мертв.

"Мужчине 39 лет, женат, воспитывал 4 детей. Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон", – говорится в сообщении пресс-центра.

Причину самоубийства установит следствие.

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