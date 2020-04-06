Врач футбольного клуба из Франции совершил самоубийство из-за коронавируса

О своих мотивах он рассказал в предсмертной записке, но полное ее содержание ни в клубе, ни в мэрии города решили не раскрывать

Врач одной из футбольных команд Лиги 1 Бернар Гонсалес совершил самоубийство из-за коронавируса.

Об этом пишет французское издание Le Parisien.

60-летний Гонсалес работал в "Реймсе". Его супруга тоже подхватила коронавирус, поэтому они оба последнее время находились на самоизоляции.

Врач объяснил свои мотивы в предсмертной записке – в ней якобы говорится, что на такой поступок Гонсалес пошел из-за COVID-19.

Детально о записке ни в клубе, ни в мэрии города не рассказывают: только отмечают, что Гонсалес был "признанным всеми профессионалом".

Одноклубники говорят, что их коллега в разговорах никогда не поднимал тему коронавируса.

Гонсалес проработал в "Реймсе" 20 лет.

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