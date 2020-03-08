В Китае 100-летний мужчина с болезнью Альцгеймера вылечился от коронавируса

2020-03-08 20:20:32

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На всю борьбу с вирусом у пожилого мужчины ушло 13 дней

В Китае от коронавируса выздоровел пожилой мужчина, которому недавно исполнилось 100 лет.

Об этом пишет китайское агентство Xinhuanet.

Пока что это самый возрастной человек, которому удалось побороть новый вирус.

В больницу он попал 24 февраля. Таким образом, курс его лечения занял 13 дней – буквально сегодня его выписали.

Помимо коронавируса, мужчина страдает от повышенного давления, сердечной недостаточности и болезни Альцгеймера. Родился он в феврале 1920 года, недавно ему исполнилось 100 лет.

Ввиду состояния пациента врачи провели множество консультаций и в итоге применили противовирусное лечение в комбинации с традиционной китайской медициной и переливанием плазмы крови.

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