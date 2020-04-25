На Львовщине коронавирус подтвердился у двух священников УГКЦ

У двоих священников украинской греко-католической церкви (УГЛЦ) на Львовщине подтвердился коронавирус. Об этом сообщила Сокальско-Жовковская Епархия УГКЦ, предает Львовский портал.

По данным Епархии, кроме ранее подтвержденного заболевания у отца Владимира Ващука, коронавирус также выявили у священника Владимира Воленского из села Боянец.

"В Сокальско-Жовковской Епархии у администратора парафии Пресвятой Богородицы Владычицы Украины – отца Владимира Ващука и у администратора парафии св. архистратига Михаила в селе Боянец – отца Владимира Волевского диагностирован CJVID-19. Призываем всех священнослужителей и верных нашей Епархии к совместной молитве, которую заканчиваем каждый день в 21.00", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Александровскую больницу города Киева из Почаева доставили четырех священников с подтвержденным коронавирусом. Среди священников, которые лежат с коронавирусом в Александровской больнице – и митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП Сергий.

А на Хмельнитчине, в селе Головчинцы Летичевского района закрыли для посещения Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП, где выявили пять случаев заболевания коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что митрополит Онуфрий получил положительный результат теста COVID-19. В самой УПЦ МП полностью отрицают озвученную в СМИ информацию.

19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.