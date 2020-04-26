В Минздраве говорят, что карантин в Украине может закончиться раньше

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае в стране карантин может завершиться раньше установленного времени. Об этом сообщил Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, карантин в стране может завершиться раньше, чем было запланировано правительством, лишь в случае стремительного снижения случаев коронавируса. Тогда страна сможет сразу перейти к третьему или четвертому этапу выхода из карантина. Речь идет о плане, составленном Кабмином.

"Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - заявил Ляшко.

Стоит подчеркнуть, что 24 апреля Кабмин обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Также в правительстве подчеркнули, что каждый запланированный этап имеет четкие индикаторы и будет зависеть от динамики распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: