В Минздраве говорят, что карантин в Украине может закончиться раньше
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае в стране карантин может завершиться раньше установленного времени. Об этом сообщил Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.
По словам Ляшко, карантин в стране может завершиться раньше, чем было запланировано правительством, лишь в случае стремительного снижения случаев коронавируса. Тогда страна сможет сразу перейти к третьему или четвертому этапу выхода из карантина. Речь идет о плане, составленном Кабмином.
"Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - заявил Ляшко.
Стоит подчеркнуть, что 24 апреля Кабмин обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Также в правительстве подчеркнули, что каждый запланированный этап имеет четкие индикаторы и будет зависеть от динамики распространения коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.