Статистика коронавируса в Украине на 27 апреля: 9 тыс. случаев COVID-19, 220 – летальных

В Украине уже 9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Из них 220 – летальных, 864 пациента с COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки по всей Украине зафиксировано 392 новых случая коронавируса (82 человека госпитализировано). Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 9009.

"Лидирует" по заболеваемости коронавирусом Черновицкая область – 1375 случаев. Следом за ней с 1220 инфицированными идет Киев.

Общая статистика по областям выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 398 случаев

Волынская обл. - 254 случай

Днепропетровская обл. - 310 случаев

Донецкая обл. - 52 случая

Житомирская обл. - 351 случай

Закарпатская обл. - 375 случаев

Запорожская обл. - 204 случая

Ивано-Франковская обл. - 761 случай

Киевская обл. - 570 случаев

Кировоградская обл. - 337 случаев

Львовская обл. - 358 случаев

Луганская обл. - 29 случаев

Николаевская обл. - 115 случаев

Одесская обл. - 240 случаев

Полтавская обл. - 173 случая

Ровенская обл. - 522 случая

Сумская обл. - 95 случаев

Тернопольская обл. - 612 случаев

Харьковская обл. - 196 случаев

Херсонская обл. - 88 случаев

Хмельницкая обл. - 72 случая

Черкасская обл. - 267 случаев

Черниговская обл. - 35 случаев

На утро 27 апреля в Центр общественного здоровья поступило 647 сообщений о подозрении на коронавирус. С начала 2020 года таких сообщений – 25489.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса.

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.