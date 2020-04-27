Паспортные данные клиентов ПриватБанка продают в Telegram за $50, — СМИ

В мессенджере Telegram появились боты, которые продают личные данные украинцев за 50 долларов. Предположительно они используют украденную базу ПриватБанка. Об этом сообщает Ain.ua.

Один из ботов называется "Досье". Он уже закрыт. Второй продолжает работу, издание не приводит название бота. За деньги можно получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Боты работали по одной и той же схеме, используя украденную базу "ПриватБанка". 10 запросов в нем стоят 50 долларов, 50 запросов стоит 100 долларов, 200 запросов – 200 долларов.

По данным издания оба бота используют одну и ту же базу. В обсуждении первого бота пользователи отмечали, что скорее всего речь об украденной базе "ПриватБанка". В самом банке сообщили, что знают об этой ситуации и уже обратились в полицию.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", – заявили в ПриватБанке.

Как ранее сообщал Фокус: