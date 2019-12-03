ФБР признало любые российские мобильные приложения "потенциальной угрозой"

Через эти приложения российские власти могут получать доступ к персональным данным пользователей

ФБР США считает, что любые мобильные приложения, разработанные в России, являются "потенциальной контрразведывательной угрозой". Об этом говорится в ответе ФБР на запрос лидера демократов в американском Сенате Чака Шумера о приложении FaceApp, сообщает Meduza.

В ФБР считают, что правовые механизмы дают правительству РФ возможность "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам".

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В ответе говорится, что ФБР примет меры, если выяснится, что приложение FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США.

Напомним, что FaceApp – это мобильное приложение для iOS и Android, разработанное российской компанией Wireless Lab. Оно использует технологию нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных преобразований лиц на фотографиях. Приложение существует с 2017 года, а в июле 2019 года пережило второй всплеск своей популярности. На некоторое время оно заняло первое место по скачиваниям в App Store в большинстве стран мира.

18 июля сенатор Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить FaceApp на предмет рисков для национальной безопасности и персональных данных.

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