Ресторан Николая Тищенко в Киеве продолжает принимать VIP-гостей, – Bihus.info
Во время карантина киевский ресторан "Велюр", который приписывают нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжает работать и принимать VIP-гостей.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Согласно расследованию, посетителями ресторана оказались нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от "СН" Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер "Метинвеста" Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.
Также съемочная группа зафиксировала выходящими из ресторана еще около 10 людей, идентифицировать которых не удалось.
При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.
Депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане "Велюр", ответил, что не был там. Депутат Кабанов тоже сначала сказал, что не был в ресторане, но после уточняющих вопросов признался: "Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан".
Сам Николай Тищенко отрицает, что владеет рестораном "Велюр". На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, он сказал: "Это вопрос не ко мне".
"Но вы же собственник", – уточнил журналист. "Здрасте", – ответил ему депутат и удалился.
В Украине с середины марта запретили работу ресторанов из-за эпидемии коронавируса.
Напомним, Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса. Он состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о требованиях, которые введут для работы рынков. По словам Степанова, в настоящее время планируется открытие более 280 продовольственных рынков: тех, что смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.