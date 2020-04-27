Ресторан Николая Тищенко в Киеве продолжает принимать VIP-гостей, – Bihus.info

Во время карантина киевский ресторан "Велюр", который приписывают нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Согласно расследованию, посетителями ресторана оказались нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от "СН" Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер "Метинвеста" Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.

Также съемочная группа зафиксировала выходящими из ресторана еще около 10 людей, идентифицировать которых не удалось.

При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.

Депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане "Велюр", ответил, что не был там. Депутат Кабанов тоже сначала сказал, что не был в ресторане, но после уточняющих вопросов признался: "Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан".

Сам Николай Тищенко отрицает, что владеет рестораном "Велюр". На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, он сказал: "Это вопрос не ко мне".

"Но вы же собственник", – уточнил журналист. "Здрасте", – ответил ему депутат и удалился.

В Украине с середины марта запретили работу ресторанов из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса. Он состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.